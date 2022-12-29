استقرار أسعار الأرز اليوم.. طن الأبيض المعبأ بـ15 ألف جنيه

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم، شهدت استقرارًا في جميع الأنواع، إذ استقر سعر الطن عريض الحبة على 10 آلاف و650 جنيها، وطن رفيع الحبة بـ10 آلاف و250 جنيها.

أسعار الأرز اليوم

وأضاف «الرفاعي»، أن طن الأرز الأبيض الحر عريض الحبة بـ14 ألفا و150 جنيها، ووصل سعر الطن المعبأ في شكائر إلى 15 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة 12 ألفا.

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

وأوضح مدير مركز بحوث الأرز في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارًا الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك في الوجهين البحري والقبلي، مشيرا أن استقرار الأرز يرجع للضرب بيد من حديد من قبل وزارة التموين والإدارات التموينية بشتي محافظات مصر، بهدف ضبط بعض التجار المتلاعبين في أسعار المحاصيل أو واحتكارها.

وأضاف أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، متوفره بكميات كبيرة من الأرز، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز لعام 2022 بلغت مليون و200 ألف فدان أرز شعير في عدد من محافظات الجمهورية.