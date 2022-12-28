أسعار الأرز اليوم في المحافظات.. طن «السائب» يتراجع 50 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعًا في الأرز الشعير والأبيض بقيمة 50 جنيهًا عن كل طن.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح «الرفاعي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسعار جاءت كما يلي:

طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ10 آلاف و650 جنيهًا. طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ10 آلاف و300 جنيه. طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة بـ 14 ألفًا و100 جنيه. طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بـ15 ألف جنيه. طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بـ12 ألف جنيه.

وشهدت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، تراجعًا بما يصب في صالح قطاع المستهلكين بالنفع جراء عمليات الشراء، ويعود لتشديد الرقابة من قبل مديريات التموين بالمحافظات على حركة البيع والشراء بالأسواق الحرة والمحلات التجارية، لمحاربة الغلاء ومنع الاحتكار.

«الرفاعي»: الأسعار مستقرة

وأضاف أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، مستقرة ولا يوجد ما يقلق المواطنين من الحصول على الأرز، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تنتج أرز شعير بنحو 6 ملايين طن، ما يغطي الاستهلاك المحلي ويحقق فائضًا كبيرًا بنحو 21% من الأرز الأبيض الذي يبلغ نحو 4 ملايين طن.