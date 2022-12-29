اقرأ غدا في عدد الوطن.. الدولة والقطاع الخاص «مشاركة لا منافسة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس السيسى يوافق على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لإتاحة مجال أكبر للمشاركة فى الأنشطة الاقتصادية

الدولة والقطاع الخاص.. «مشاركة لا منافسة»

«مدبولى»: «الوثيقة» ترسم خريطة لوجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وتحدد 62 نشاطا سيتم التخارج منها.. وهدفنا رفع معدلات النمو إلى مستويات تحقق طموحات المصريين.. واستجبنا فيها لـ85% من ملاحظات جلسات الحوار المجتمعي

رجال أعمال: رسالة طمأنة تنهي الجدل العقيم حول المنافسة غير المتكافئة وتضيق مناخ الاستثمار.. اقتصاديون: تنعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد القومى.. ونواب: تفتح المجال لاستثمارات جديدة وتعزز ثقة المؤسسات الدوليةً

مبادرة رئاسية جديدة لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية

«عبدالغفار»: تتكلف 6 مليارات سنويا.. ونتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والبنوك لتوفيرها

حصاد «إعلام المتحدة» الحلقة الثالثة

استعدادات مكثفة لبدء البث التجريبى يناير المقبل

«القناة الوثائقية» مصر تحكى للعالم

خريطة إنتاج متنوعة تشمل التاريخ والسياسة والعلوم والقوى الناعمة.. وجولات بين عواصم العالم والمنطقة العربية

أحمد الدرينى: نسعى لتقديم «مروية وطنية» عن تاريخ وحاضر ًالبلد.. وشريف سعيد: فرق العمل بالقناة تبذل قصارى جهدها لتقديم منتج وثائقى قادر على المنافسة إقليميا ودوليا

مؤرخون: ستكون مرجعا للأجيال المقبلة والطلاب والباحثين ومدير «الحفاظ على التراث»: ستحافظ على هويتنا وتراثنا

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بالعام الجديد: عازمون على الوفاء بمهام الدفاع عن الوطن

الصفحة الثانية

تنظم تخارج الدولة من أنشطة اقتصادية لصالح القطاع الخاص لزيادة النمو والاستثمار وفرص العمل

«وثيقة ملكية الدولة».. تمكين وتنمية

الرئيس السيسي يوافق على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

مجلس الوزراء: تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى لمستويات محققة لطموحات المصريين.. والاستجابة لـ85% من ملاحظات جلسات الحوار المجتمعي

«مدبولى»: الوثيقة تؤكد الحرص على ضمان الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المناسبة للنشاط الاقتصادى وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات والاستثمارات

توفير البيئة المناسبة لضمان تنافس جميع الشركات الخاصة والمملوكة للدولة بشكل متكافئ دون تمييز

رفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة معدل النمو إلى 9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطال

دعم الموازنة العامة

تحسين بيئة العمل

لجنة عليا لتنفيذ «سياسة الملكية»

رسم خريطة الوجود للأنشطة الاقتصادية

الصفحة الثالثة

اقتصاديون: «وثيقة ملكية الدولة» ستخلق بيئة جاذبة للاستثمار.. وتجعل القطاع الخاص شريكا فى التنمية

«عيد»: تهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى ونسبة مساهمته إلى 60% على مدار 6 سنوات .. وتنعكس على مؤشرات الاقتصاد القومي

«السيد»: ستدعم تحسين مناخ الأعمال.. وستحدد الخطوط العريضة للقطاعات التي ستنسحب منها الدولة لتترك مساحة للقطاع الخاص لينمو دون عوائق

رجال أعمال: تنهي الجدل العقيم حول المنافسة غير المتكافئة وتضييق مناخ الاستثمار

«السويدي»: تبعث برسائل تفاؤل وطمأنة للمستثمرين.. والديواني»: «الوثيقة» بمثابة إعلان للمبادئ والاتجاهات والأهداف

«عليبة»: تهيئ مناخا مشجعا وتساعد على التحول للقطاعات الإنتاجية.. و«العتر»: تشجع على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة

د.هديب: المناخ المصرى مهيأ لجذب الاستثمارات بما يملكه من تطوير للبنية التحتية ومشروعات قومية كبيرة

رئيس «الأكاديمية العربية»: تستهدف رفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة

الصفحة الرابعة

نواب: «سياسة ملكية الدولة» تجعل القطاع الخاص شريًكا فى المشروعات الكبرى

«طاقة النواب»: تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادى.. واتجاه الدولة واضح لتمكين القطاع الخاص

«الخطة والموازنة»: الدولة لا تستطيع بمفردها تنفيذ كل الاستثمارات.. وستزيد من قوة الاقتصادات الصغيرة «المصرى للفكر»: تحديد «سياسة الملكية» أمر شائع لترسيخ مناخ الاقتصاد

«القاهرة للدراسات»: تدعم مناخ الأعمال وتدفع بالنمو.. و«العاصمة للأبحاث»: تجذب الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات الإنتاجية المختلفة

مصطفى سالم: تستهدف تمكين القطاع الخاص ورفع معدلات النمو.. وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية

وكيل «خطة النواب»: رسالة طمأنة لمستثمرى الداخل والخارج.. وستفتح المجال لاستثمارات جديدة

الصفحة الخامسة

القناة الوثائقية حلمُ طال انتظاره

«أبرز الأفلام» رحلة توثيق عمرها 4 سنوات

الصفحة السادسة

خريطة إنتاج متنوعة تشمل التاريخ والسياسة والعلوم والقوى الناعمة.. وجولات بين عواصم العالم والمنطقة العربية

رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي: مصر تستحق أن تحكى روايتها بنفسها ونسعى لتقديم «مروية وطنية» عن تاريخ وحاضر البلد

«الدريني»: المشاهد سيرى أفلاما عالمية وأعمالا علمية تجعله مواكبا لكل ما يحدث في جميع التطورات العلمية

رئيس القناة: فرق العمل تبذل قصارى جهودها لتقديم منتج قادرة على المنافسة.. و«الشركة المتحدة» تستهدف استنهاذ صناعة إعلامية مهمة

مدير «الحفاظ على التراث»: انتظرنا هذه الخطوة كثيرا

ريهام عرام: القناة الجديدة تحافظ على هويتنا وتراثنا.. وتعيد إنتاجه للنور

رؤساء تحرير وكُتاب: تحدًّ كبير.. والمهنية والاحتراف أهم عوامل النجاح.. والقناة ستخدم الأجيال الجديدة

«المملوك»: مصر كانت في حاجة لقناة تعرض محتوى جادا.. و«الشحات»: تسد نقصا في المعرفة الصحيحة

الصفحة السابعة

خبراء وأساتذة إعلام: التوثيق أهم رسائل الإعلام.. والقناة ستسهم في رفع الوعي والمعرفة وضبط حالة الفوضى المعلوماتية

«سعدة»: أنتظر أن يكون لدينا مكتبة توثيقية معلوماتية بالتصوت والصورة.. و«عبدالمجيد»: أتوقع نجاحها في منافسة القنوات العالمية المتخصصة

«الشريف»: ستحدث نقلة إعلامية وقفزة جديدة لمصر ونجاحها يشترط اختيار الموضوعات وتدقيق المعلومات

مؤرخون: حفظ التاريخ يبدأ من هنا وستكون مرجعا للطلاب والباحثين

«عفيفي»: تستد الفراغ التوقيقي للأحداث المهمة في تاريخ مصر

«الدسوقي»: أمر ضروري لرصد الحقائق الغائبة وإتاحة مواد تاريخية

نواب: نقلة نوعية في استراتيجية الإعلام المصري.. وحائط صد أمام الغزو الفكري

وكيل «إعلام النواب»: واثقون من قدرة القناة الجديدة على النجاح في مهمتها.. ووكيل «ثقافة الشيوخ»: سلاح قوي ومهم لحفظ الحقائق

الصفحة الثامنة والأخيرة

مغلق للتحسينات.. الأهلي يضع لاعبيه في مرمى «الحرمان الداخلي» لحين الخروج من الكبوة.. رسالة تحذير للجميع.. و«كولر» يضع نفسه في مأزق

«واحد.. اثنين.. الجمهور المصري فين»

«كهربا» في خطر جديد.. الزمالك يلاحق اللاعب دوليا وفي البنوك المصرية.. و«نداي وجابر» تحت التجهيز

«كذب المدربون ولو صدقوا».. جوارديولا عن «الوحش»: «ليس في أفضل حالاته»