صدور كتاب «عبد الوهاب مطاوع صاحب القلم الرحيم» لـ حاتم سلامة

صدر حديثا، كتاب عبد الوهاب مطاوع صاحب القلم الرحيم.. رحلة فى حياة الكاتب والإنسان، بقلم الكاتب والصحفي حاتم إبراهيم سلامة، عن دار غراب للنشر والتوزيع، استعدادا لوجوده في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، المقرر انطلاقها في نهاية يناير المقبل.

وقال حاتم سلامة: «أعرف أن هذا الكتاب سيكون حبيبًا إلى نفوس القراء، قريبًا من عواطفهم، وهذا بإذن الله من حسن حظي، لكني أعترف أن سببة الأول ليس من جميل قلمي، وروعة مدادي، أو حسن عرضي، وإنما يعود إلى حب جماهير القراء للأستاذ الراحل عبد الوهاب مطاوع.. وربما أكون قد وفقت في اختيار الموضوع، لكن حب الجماهير العريضة لاسمه وأدبه وقلمه وشخصه، وذكراه، هي الأساس في قيمة هذا الكتاب».

سلامة: كتاب أردناه ترجمة لمن حمل اسمه

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتاب أردناه ترجمة لمن حمل اسمه، وحكى حياته، فإذا هو دعوة عظيمة للإنسانية، في زمن تحجرت فيه القلوب وفقدت معنى الإنسان.

يحمل هذا الكتاب، سطورا إذا ما عاينتها، خيل إليك أنها سطور تحكي سيرة نبي من الأنبياء، وروحا نادرة في دنيا الناس، ولقد عرفت فيما عرفت من عالم الكتبة، من يقدر قلمه أن يخدع الناس كثيرا عن أخلاق صاحبه، ويصور لهم في ذاته مظاهر الحسن والبهاء، والسمو والصفاء، وتظل كقارئ في دوامة الخداع، حتى إذا قدر لك الاطلاع على شيء من حياته، أتتك الصدمة العنيفة التي تهدم ظنونك فيه.

وقال: لكن هذه النفس العظيمة التي يروي لك سيرتها هذا الكتاب، إذا قدر لك الاطلاع على حياتها ومسيرتها، والنظر في حال صاحبها، لرأيت أن ما يوحي قلمه بعظمته وروعته، لا يوفيه قدره في العظمة والسمو.. قد تندم أحيانا عند شراء بعض الكتب التي تظنها جميلة، فإذا هي مملة هزيلة.. لكني أعدك أن هذا الكتاب، لن ينال إعجابك فقط، بل سيغير في سلوكك، ويحسن وجدانك، ويجمل هدفك وغايتك، وهذا هدفي ومأربي منه.