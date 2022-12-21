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«خليك أول واحد يسجل».. فتح باب التطوع في معرض الكتاب 2023

كتب:

إلهام زيدان
09:43 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
معرض الكتاب أرشيفية

معرض الكتاب أرشيفية

أعلنت المنصة الوطنية «خليك أول واحد يسجل»  فتح باب التطوع للشباب من عمر 16 لـ25 سنة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والذي ينطلق في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.

ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل هذا العام من خلال المنصة الوطنية للشباب Kayani كياني، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الدخول على لينك التحميل من الـ App Store، ثم الدخول على 

shorturl.at/egsu0.

ومن جهته، اختارت اللجنة العليا لمعرض الكتاب الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل، وجرى اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الـ54.

وأعلنت الهيئة طباعة الأعمال الشعرية الكاملة، لصلاح جاهين والتي تتضمن 6 دواوين في مجلد واحد، فضلا عن طباعة أعماله النثرية في كتب مفردة، في إطار تجهيز العديد من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بشخصية الدورة.

 

 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.