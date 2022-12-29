رامي صبري يطرح رابع أغنية من ألبوم «معايا هتبدع»

أعلن الفنان رامي صبري، طرح رابع أغنية من ألبومه الجديد «معايا هتبدع»، والتي تحمل اسم «إحنا في حتة تانية»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق: «إحنا في حتة تانية.. رابع أغنية من ألبوم معايا هتبدع دلوقتي على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية»..

الأغنية م كلمات "محمد القياتي، ألحان رامي صبري، توزيع مكس، وماستر طارق توكل.

ألبوم رامي صبري

ومنذ أيام، أعلن رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تفاصيل ألبومة الجديد، إذ قرر طرح أغانية تباعا، ونشر البوستر الدعائي للأغنية، وعلق: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغاني تطرح على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى 6 يناير».