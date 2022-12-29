محافظ الوادي الجديد يكرم أبطال «الأولمبياد الخاص» من ذوي الهمم

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، احتفالية ذوي الهمم التي أقيمت بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع قطاع التعليم ووحدة تكافؤ الفرص، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

افتتاح الحفل بالسلام الوطني

افتُتح الحفل بالسلام الوطني بلغة الإشارة، وتفقد المحافظ معرض المنتجات البيئية واليدوية لطلّاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، مُشيدًا باستثمار قدرات وطاقات الطلاب في الأنشطة المختلفة، ومُوجّهًا بالتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي لتوفير الخامات اللازمة وتسويق المنتجات.

فقرات فنية للطلاب

كما شهد الحفل عرضًا لجهود المركز في حالات العلاج والتعافي، بالإضافة لعددٍ من الفقرات الفنية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية بالخارجة، كما تم تكريم الأبطال الحاصلين على مراكز متقدمة بتصفيات الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص.

وأكّد المحافظ حرصه على السير على خطى القيادة السياسية التي أولت جُلّ اهتمامها لذوي الهمم، مؤكدًا تقديم كامل الدعم والرعاية لدعم المركز بأحدث الأجهزة الطبية وتأهيل الكوادر البشرية.

كما وجّه شكره وتقديره لكل يدٍ حانية حولت الألم إلى أمل، مؤكدًا أن رعاية ذوي الهمم «عمل جليل» يستحق دائمًا أن نقدم من أجله الأفضل.