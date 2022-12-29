النائبة نجوى خلف: تخصيص مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم سيحل كل مشكلاتهم

قالت النائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب، إنّ صندوق ذوي الهمم يستهدف تمكينهم في أمور كثيرة من بينها الإتاحة، إذ أن القانون 10 لسنة 2018 منح لذوي الهمم حقوق كثيرة، مشيرةً إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، خلال فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف، بتخصيص مليار جنيه سيحل كل مشكلات ذوي القدرات الخاصة.

التغلب على العقبات التي تواجه ذوي القدرات الخاصة

وأضافت خلف خلال حوارها برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «ذوو القدرات الخاصة كانوا يواجهون عقبات في الإتاحة وعقبات مكانية وعقبات تكنولوجية للمكفوفين والصم والبكم، وبالتالي سيتم تمهيد الطرق والأماكن المختلفة حتى يعيش ذوو الهمم بشكل طبيعي كغيرهم من ذوي الإعاقة».

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذوي الإعاقة البصرية في حاجة إلى أن تكون كل الكتب الدراسية بطريقة برايل أو تخصيص برامج على اللاب توب والهواتف تساعدهم على ممارسة حياة طبيعية دون مشكلات.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وحول بطاقة الخدمات المتكاملة التي تستهدف دعم ذوي الهمم، أشارت إلى أن القانون 10 لسنة 2018 وضع حقوقا لذوي الإعاقة، ولن يحصل عليها إلا حاملي هذا الكارت، لأن الكارت يتم إصداره بعد قوموسيون طبي لإثبات الإعاقة، ويجري تحديد نوع ودرجة الإعاقة والخدمات التي يحتاجها ذوي القدرات الخاصة، وتم إصدار نحو مليون كارت، لافتةً إلى أنّ مصر تضم 15 مليون شخص من ذوي الهمم، وبعد توجيه الرئيس بالأمس، قد يتم إصدار 14 مليون بطاقة في مدة قياسية.