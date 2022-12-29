أستاذ علم اجتماع: احتفالية قادرون باختلاف تتويج لجهود دمج ذوي الهمم

قالت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنّ مصر لديها رئيس إنسان وقائد لكل المصريين وهو ما ظهر جليا خلال احتفالية الأمس الخاصة بذوي الهمم والقادرون باختلاف، فالجمهورية الجديدة بدأت صفحة جديدة مع ذوي الهمم بنسق قيمي وأخلاقي جديد، لافتة إلى أن تغيير مصطلح الإعاقة إلى مصطلح «القادرون باختلاف»، أعطى ثقة وأمل وطمأنينة وقوة لذوي الهمم من المصريين.

الاهتمام بذوي الهمم من مظاهر تحضر الدولة

وأضافت فتحي في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أن الاهتمام بأبناء مصر من ذوي الهمم يعد من أبرز مظاهر تحضر الدولة، إذ أنه يقاس تحضر الأمم بمدى اهتمامها بالفئات المستضعفة وخاصة ذوي الهمم، مشيدة بحديث الرئيس السيسي عن تجاوز مرحلة العشم وانتظار الدعم لإطلاق القوانين التي ترعى وتدعم ذوي الهمم، فالقوانين هي التي ستضمن وصول الحقوق لأصحابها من ذوي الهمم.

ذوي الهمم بدأوا بالحصول على حقوقهم في كافة المجالات

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن احتفالية الأمس تنضم للسنوات الماضية التي شهدت اهتماما كبيرا من الدولة المصرية يذوي الهمم والقادرون بإختلاف بصورة غير مسبوقة، إذ أصبح ذوو الهمم يحصلون على حقوقهم بكافة مجالات الحياة من التعليم والعمل والصحة وبالطرق، بعد أن قصر الاهتمام على استيراد السيارات المخصصة لهم، إضافة إلى دمجهم في المجتمع وكافة الأماكن كالمدارس والجامعات والعمل بالمؤسسات المختلفة والفن والإعلام والصحافة، فأصبحوا مواطنين مصريين لديهم حقوق وعليهم واجبات.