رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية: مشاركة الطلاب في الأنشطة تغير طرق تفكيرهم

شهد الدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالجامعة، بحضور الدكتور خليل إبراهيم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعية والطاقة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئه المعاونة، والإداريين وحشد من طلاب الجامعة.

وأشاد بالأداء المتميز المشرف في نهائي دوري طلاب الجامعى لكرة القدم، معربًا عن سعادته بالمستوى الفني والبدني للطلاب، وأكد ضرورة اختيار أفضل العناصر الفنية لتكوين فريق لكرة القدم يُمثل الجامعة فى المحافل الرياضة، بالإضافة إلى الإشادة بدور رعاية الشباب في تنظيم البطولة وغيرها من الأنشطة الطلابية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.

وأشار إلى أهمية الأنشطة الطلابية في دعم وتشكيل شخصية الطلاب بالجامعة واكتشاف المتميزين والموهوبين، بالإضافة إلى دعمه وتشجيعه الأنشطة الطلابية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير وبناء العقل الإنسان المصري.

وأوضح أن الجامعة تبذل جهدًا كبيرًا لإقامة هذه الأنشطة، لأنها تعد أحد الركائز التي تساعد على بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته ومهاراته وصقل موهبته.

وفي ختام فعاليات الحفل، كرم رئيس الجامعة، الفريق الحاصل المركز الأول بكأس الدوري، وصاحب المركز الثاني بميداليات، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الفردية لهداف البطولة ، وأفضل لاعب في البطولة، وأفضل حارس، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الفائزين في بطولة الشطرنج، والتي أُقيمت تزامًا مع بطولة دوري كرة القدم، متمنيًا لهم دوام التألق والتمثيل المُشرف للجامعة.