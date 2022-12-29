تحرير 131 محضرا للمخالفين في حملات تموينية بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 131 محضرًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشدّد المحافظ على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع، وتوفير السلع الغذائية، ومدى صلاحيتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

تحرير 15 مخالفة متنوعة بمطوبس

وقاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، بالاشتراك مع تفتيش ومتابعة الأغذية بكفر الشيخ، وتموين مطوبس، لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وإعلان الأسعار في القائمة المعلنة، وتم ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وجرى تحرير 15 مخالفة متنوعة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض، والرقابة التموينية، والإدارة الصحية بالرياض، والإدارة البيطرية بالرياض، وأسفرت الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق، عن تحرير 8 مخالفات متنوعة.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية، ومحلات الجزارة، ومعامل الألبان، للحد من الغش التجاري، وضبط الأسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر متنوعة، وإعدام 17 كيلو من أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المكثفة بالتعاون مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق، وتوجيه المحال لوضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

حملة في مدينة دسوق

وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة في حماية المستهلك، وإدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى التموين، على حملة مفاجئة، للمرور على المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع السلع الغذائية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والدواجن، والأسماك، وتمكنت الحملة من ضبط 22 مخالفة بالمدينة والقرى.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً متنوعاً.

تحرير 10 محاضر للمخالفين ببلطيم

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية المكثفة من على الأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، والهايبر ماركت، ومحلات الجزارة، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر للمخالفين.

وشنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بالاشتراك مع قسم الرقابة التموينية، والإدارة الصحية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار، والمحلات التجارية بنطاق المركز والمدينة، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة للمخالفين.

التأكد من توافر السلع في قلين

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على الأسواق، بقري «شباس عمير، وقونة، وحصة الغنيمي، والحرية»، لضبط المخالفين، والتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر 2030، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وأشرف المهندس محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملات التموينية المكثفة على الأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، والمحال التجارية، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الجهود عن تحرير 10 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، الحملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمدينة، لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر منوعة للمخالفين.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز، والمجازر، والمحال التجارية، لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، والتأكد صلاحية اللحوم، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع المخالفين

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مشيراً إلي أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 131 محضراً متنوعاً.