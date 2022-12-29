«مصر تستطيع» يستضيف مهندس مصري يعمل في حماية حسابات المودعين بأكبر بنك بهولندا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن ضيف حلقته اليوم، هو المهندس أحمد شريف، الذي يعمل مهندسا في أكبر بنك في هولندا.

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على شاشة dmc: «هو شاب مصري عمره 30 عاما، وحكايته نقدر نختصرها إنه يعمل في البنك رقم واحد في هولندا، اللي إجمالي أصوله واستثماراته تصل إلى تريليون و100 مليار دولار، ومعاه فريق من أمن المعلومات شغلتهم حماية حسابات المودعين في أكبر بنك في هولندا وواحد من أكبر 30 بنكا على مستوى العالم».

وتابع: «عمرك قابلت واحد من الهاكرز الأخلاقيين، تخيل إن كل الأسئلة دي وأكتر، كانت بتتقال للمهندس أحمد شريف، كل هكر بيهاجم لازمله هكر أشطر منه بيدافع ويحمي، ودي ببساطة ملخص وظيفته، اللي درس بسببها هندسة الحاسبات وسبق الدراسة دي بشغف بالكمبيوتر من وهو طالب في أولى إعدادي وبدأ يقرأ عن البرمجة».

وأوضح شريف الدمرداش والد أحمد، «أحمد كان طول عمره يحب يطور من نفسه، وجبتله الكمبيوتر من وهو في رابعة ابتدائي، وزمايلي كانوا يقولوا دا سابق عاصره، ووجدت عنده ملكات كتير جدا، وكان بياخد كورسات في جوجل من صغره ولقيت فيه ناس بتشجعه على دا وأخد شهادات كتير خلال فترة دراساته».