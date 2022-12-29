مدير سد «جوليوس تيريزي» لقناة الحياة: حافظنا على البيئة المحيطة أثناء التنفيذ

قال المهندس ساري رضا، المدير التنفيذي لمشروع سد وأنفاق جوليوس تيريزي، إن السد التنزاني الذي ينفذه تحالف يضم عددًا من الشركات المصرية منها المقاولون العرب، يتضمن في الجزء السفلي منه 5 بوابات صغيرة بقطر 2.5 متر، وجميعهم يتم استخدامهم في الحفاظ على المياه.

رضا: لم نؤثر سلبا على البيئة المحيطة

وأضاف «رضا»، خلال حوار مصور معه من تنزانيا لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التحالف المصري المنفذ للسد التنزاني عملوا على عدم التأثير سلبا على البيئة المحيطة بالسد التنزاني.

رضا: عندنا 2 بوابة وسطية في المنتصف

واستطرد: «عندنا 2 بوابة وسطية في المنتصف، لسه مشتغلوش لحد دلوقتي ومش هيشتغلوا إلا لما المياه تبدأ تملي، ونبدأ نشغلهم وساعتها النهر هيبدأ من هنا، والسد ده ارتفاعه 131 مترا، وعندنا أكثر من 100 متر ارتفاع للمياه».

وأوضح أن الشركة المنفذة وضعت بوابات وسطية، ولديها 7 بوابات رئيسية، على مستوى عالٍ، وجميعهم يتم العمل عليهم أثناء العمل في تخزين المياه، «البوابات دي عملاقة، بارتفاع 15 مترا عرض، وارتفاع 21 متر».