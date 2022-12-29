مدير سد «جوليوس نيريري» لقناة الحياة: وزن بوابة الطوارئ الواحدة تبلغ 330 طنا

قال المهندس أحمد دسوقي، مدير مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري التنزاني، إن الثلاثة مآخذ شكلوا تحدي كبير في إنشائها، وكان الهدف ببدء الملء الأول من ضمن المتطلبات تجهيز الثلاث بوابات الخاصين بالثلاث أنفاق، ولابد أن يكونوا مغلقين قبل الملء الأول حماية للمنشآت التي تحت الإنشاء خلف الأنفاق.

وزن البوابة الواحدة 330 طنا

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أن المآخذ عبارة عن بوابات كبيرة للغاية، وتسمى ببوابات الطوارئ ووزن البوابة الواحدة حوالي 330 طن، وكانت تمثل صعوبة في التوريد والنقل والتركيب.

وأشار إلى أن هذه البوابات كان لا يمكن تركيبها من خلال المُنشأ فكان لابد من وضع البوابة ثم إنشاء المنشأ، وبالتالي كان تحدي كبير.

كل بوابة تتكون من 5 قطع

وأوضح أن البوابة الواحدة تتكون من 5 قطع، كل واحدة في حدود من 60 لـ 65 طن، وجرى نقلها عبر سيارات مخصصة، وجرى ترسيم لها مسارات معينة من الميناء.