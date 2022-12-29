وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم المتميزين خلال الاحتفالية السنوية لمشروع دعم

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الاحتفالية السنوية لمشروع دعم التعليم المجتمعي بكفر الشيخ، لتكريم المتفوقين والموهوبين لعام 2022، بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية، وبالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتضمنت الاحتفالية، عددا من الفقرات من إلقاء شعري، ومسرحية عن التنمر أداء تلاميذ مدارس المشروع، وعروض رياضية متنوعة.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وكرم وكيل الوزارة، حفظة القرآن الكريم، ولاعبي الجيت كون دو، ولاعبي الكاراتيه، والمشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني للقراءة، وعدد من المديرات المتميزات خلال العام، وأفضل مدرسة، وأفضل إدارة تعليمية خلال العام.

وشهدت الاحتفالية أيضاً، تكريم محسن الجمال، مدير إدارة التعليم المجتمعي، لبلوغه سن المعاش، ووجه له وكيل الوزارة الشكر على الجهود المبذولة والدعم خلال فترة توليه الإدارة، كما شهدت الاحتفالية تقديم الهدايا والدروع وشهادات التقدير للمتفوقين، وتقديم شنطة مدرسية لكل طالب بها أدوات مدرسية تكفي لعام دراسي كامل.