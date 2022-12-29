«مصر تستطيع» يعرض تقريرا عن أهم النصائح لحماية الحسابات الإلكترونية من هجمات الهاكرز
كتب:
محمد أسامة رمضان
08:40 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
هاكر - صورة تعبيرية
عرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة dmc، تقريرا، أوضح فيه نصائح مهمة لحماية الحسابات الإلكترونية من هجمات الهاكرز.
وحدد التقرير عددا من النقاط، هي:
- استخدام كلمة مرور قوية ومتعددة الأحرف والأرقام والرموز، لكل حساب تملكه.
- لا تسجل الدخول إلى الحسابات الخاصة بك، من أجهزة متعددة المستخدمين أو الأجهزة العامة.
- لا تعيد استخدام كلمة المرور لأكثر من حساب خاص بك في نفس الوقت، لتقليل أخطار الاختراق.
- حدث نظام التشغيل وبرامج الحماية الأمنية الخاصة بك، بشكل دوري للحصول على التحديثات الأمنية الأخيرة.
- تأكد من تفعيل خدمة المصادقة الثنائية على كل حساباتك المهمة، احرص على التأكد من صحة الروابط التي تنقر عليها قبل الدخول إليها.
- احرص على التأكد من صحة المواقع التي تسجل الدخول إليها، وإضافة البيانات الخاصة بك.
- تذكر أن البنوك لن تتصل بك للحصول على أي معلومات خاصة بك، فاحرص على عدم تزويد أي شخص بمعلوماتك الخاصة أو البنكية.
- تأكد من عدم نشر أي صور أو معلومات تحمل بياناتك على حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي.