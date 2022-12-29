مدير سد «جوليوس نيريري» لقناة الحياة: نفذنا المشروع في 4 سنوات بدلا من 8

قال المهندس ساري رضا، المدير التنفيذي لمشروع «جوليوس نيريري»، إن السد التنزاني يصل طوله لـ1120 مترا، فيما يصل عمقه لأقصى نقطة من الأسفل لـ131 مترا، وجرى إنشاؤه بـ1.4 مليون متر مكعب من الخرسانة.

رضا: أنجزناه في 4 سنوات فقط

وأضاف خلال حوار مصور معه من تنزانيا لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سد جوليوس تيريزي من الطبيعي أن يجرى إنجازه في غضون 8 سنوات، إلا أن الشركات المصرية استطاعت تنيفذه في فترة أقل بكثير من ذلك.

وتابع: «إحنا خلصناه في 4 سنين، وده إنجاز عالمي فخورين بيه ومش مصدقينه، وعملنا سد رئيسي بيقفل مجرى النهر، و4 سدود جانبية مش بتسد مجرى النهر، لكنها بتسد الخزان علشان ميأثرش على منسوب المياه في السد».