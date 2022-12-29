مدير مشروع جوليوس نيريري لقناة «الحياة»: يعتمد على تكنولوجيا حديثة عكس السدود الركامية

قال المهندس أحمد دسوقي، مدير مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري التنزاني، إن السد قائم على احتجاز المياه عن طريق الوزن أو الثقل.

تكنولوجيا حديثة

وأضاف «دسوقي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه محمد شردي، أن السد مبني بتكنولوجيا حديثة، والخرسانة المستخدمة تسمى «RCC»، ويعتبر من السدود الحديثة عكس السدود الرُكامية التي كانت تستخدم في الماضي.

وأشار إلى أنه مهندس مدني وتخصصه إنشاءات واشترك في مشروعات مختلفة مثل مشروعات الصرف ومحطات المياه والموانئ، وحاليا يكتسب خبرة جديدة في السدود.

40% من المشروع الرئيسي

وأوضح أن مشروع السد والمأخذ يمثل من 30 لـ40% من المشروع الرئيسي، ويعد العنصر الأساسي للمشروع، ويوجد من 4000 لـ4500 عامل، ما بين عمال مصريين وهنود وتنزانيين وصينيين.

وتابع: «حتى يسيطر على هذا العدد الكبير لابد من وجود مراقبة يومية ودقيقة، وبمساعدة الفريق والمهندسين المصريين يتم التنسيق بين المصممين والمقاولين للخروج بأسرع وقت ممكن».