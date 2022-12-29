المدير التنفيذي لسد جوليوس نيريري لقناة الحياة: فخور بالمشاركة في المشروع

قال المهندس ساري رضا، المدير التنفيذي لمشروع سد «جوليوس نيريري»، إنه شارك بالمشروع في بدايته بـ2019، بحفر نفق التحويل، وكان النهر في موقع العمل يجري، وبعد الانتهاء منه، جرى تحويل المجرة، وبدأت بعد ذلك إنشاء السد.

شاركت في مشروع إنشاء أنفاق بورسعيد

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، أنه كان مشاركا في مشروع إنشاء أنفاق بورسعيد، ولم يتفاجئ عند اختياره بمشروع السد التنزاني، وفخور بالمشاركة في هذا المشروع».

وأشار إلى أن مشروع السد التنزاني يهدف بشكل أساسي في إنتاج الكهرباء، وجرى استخدام معين من الخرسانة، وتتميز بتكلفتها المنخفضة وإنتاجيتها الكبيرة، إذ وصل عدد صب الخرسانة بمعدل 12 ألف متر مكعب في اليوم، وهذا معدل كبير للغاية.

موقف طريف في بداية المشروع

وأوضح أن المنطقة المحيطة بالسد يوجد بها تماسيح وفرس النهر، لافتا إلى أن حدث له موقفا طريفا عند التحاقه بالمشروع في البداية حيث شاهد أسدا بالموقع.