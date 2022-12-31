«سيف» صاحب الـ14 عاما يحصد البطولات في الجوجيتسو البرازيلي: أحلم بتمثيل مصر

استطاع سيف محمد العدل صاحب 14عامًا طالب بالمدرسة المتميزة بمدينة دمياط الجديدة، ولاعب الجوجيتسو البرازيلى، أن يحصل على عدة بطولات في هذه اللعبة، إذ بدأ التدريب من عمر 8 سنوات وتأهل لبطولة القاهرة الدولية أعوام 2019 ،2020 ،2021 وحصل على المركز الأول، إضافة لبطولات أخرى.

وتعتبر لعبة الجوجيتسو البرازيلي من أقوى الألعاب القتالية وتعتمد على الذكاء واللياقة البدنية العالية ومرونة الجسم وإنهاء اللعبة يأتي عن طريق الاستسلام أو احتساب النقاط.

أحلام وطموحات

ويحلم «سيف» أن يمثل منتخب مصر في بطولات خارجية وداخلية، وأن يرفع علم مصر في بطولات عالمية، وينصح كل طفل وشاب بممارسة الرياضة لأنها تقوم بتحسين صحة الجسم وتساعد في تكوين الشخصية.

سرعة البديهة والذكاء

ويقول محمد الموجي، المسؤول عن تدريب سيف، إنه يتمرن من عمر 8 سنوات ولاحظ فيه سرعة البديهة والذكاء وحبه للرياضة ومن 2019 حتى الآن اشترك في عدة بطولات وحصل على المركز الأول، وتأهل للمشاركة في بطولة محترفي الجوجيتسو البرازيلي يومى 10،11 فبراير القادم، وهي بطولة دولية بتنظيم إماراتي على أرض مصر.

وقال محمد العدل والد سيف، إن ابنه ينتمى إلى عائلة رياضية حيث أنه لاعب فنون قتالية ولياقة بدنية، والأم مدربة لياقة بدنية وتأهيل إصابات من 14 سنة، مؤكدا أنهما العامل الأساسي في حب سيف للرياضة.