مسؤول عراقي: البصرة آمنة ومستعدة لاستضافة بطولة «خليجي 25»

قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، اللواء سعد معن، إنّ البصرة باتت جاهزة من الناحية الأمنية ومهيأة لاستضافة بطولة «خليجي 25» لكرة القدم، موضحا أنّ البطولة ستكون بوابة لنجاحات وبطولات أخرى في المستقبل.

وأضاف معن في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» اليوم، أنّ خلية الإعلام الأمني العراقي زارت محافظة البصرة للاطلاع على آخر التطورات والتحضيرات الأمنية، وإنشاء غرفة عمليات إعلامية لخلية الإعلام الأمني بالاشتراك مع جميع التشكيلات الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية، لتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لضيوف النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير المقبل.

وأوضح أنّ البصرة باتت آمنة، وكلمة آمنة قليلة بحق هذه المدينة، كما أشار إلى أنّ الأجواء مناسبة من الناحية التنظيمية والإدارية والأمنية لاستضافة هذه البطولة التي ستكون بوابة لنجاحات وبطولات ومناسبات أخرى قادمة.