آية عبد الله تستقبل العزاء في والدها بمسجد الحامدية الشاذلية

استقبلت المطربة آية عبد الله، واجب العزاء في والدها الراحل الدكتور محمد عبد الله، الذي وافته المنية أمس، بعد صراع طويل مع المرض، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص عدد من أصدقاء المطربة آية عبد الله، على تقديم واجب العزاء في والد المطربة آية عبد الله، وتقديم الدعم والعون لها في تلك اللحظات، كونها أصيبت بحالة انهيار بعد فقدان والدها.

وكان والد المطربة آية عبد الله، رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، إذ خرجت الجنازة من مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الظهر، فيما أعلنت المطربة عن موعد العزاء لمتابعيها، حيث كتبت مساء الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «عزاء والدي الدكتور محمد عبد الله غدًا الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية (بالجيزة) الساعة 7 مساءً.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويآنس وحدته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة».