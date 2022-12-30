حصاد 2022 في سوهاج.. تطوير مستشفى الحميات وإنشاء كباري ومدارس جديدة

شهدت محافظة سوهاج خلال عام 2022 تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمواصلات، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنشر «الوطن» أبرز المشروعات التي شهدتها محافظة سوهاج خلال 2022، وفقا لما أعلنه محافظ سوهاج في بيانات رسمية، وجاءت كالتالي:

افتتاح كوبري البلينا العلوي

يعد كوبري البلينا العلوي من أهم المشروعات التي وفرت جهدا ووقتا كبيرين على المواطنين، إذ يربط بين طريق «مصر- أسوان» الزراعي وطريق ترعة أم الطبول، نجع حمادي الغربية، ويمر أعلى السكة الحديد، وبلغ طول الكوبري 1834 مترًا، وبعرض 22 مترًا، ويضم الكوبري حارتين في كل اتجاه.

كوبري الثقافة

وجاء افتتاح كوبري الثقافة بمثابة حياة جديدة للمترددين على مدينة سوهاج، إذ خلق سيولة مرورية كبيرة، وفك عملية الزحام المتواصل في وسط المدينة، ويربط الكوبري بين حي شرق سوهاج وحي غرب، بطول 700 متر للطريق الرئيسي.

تطوير مستشفى الحميات

وشهد قطاع الصحة في سوهاج طفرة غير مسبوقة خلال عام 2022، من خلال افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة في مستشفى الحميات بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، وتضم جهاز أشعة مقطعية جديد، إضافة إلى تشغيل المبنى الجديد بالمستشفى، والذي يضم 5 أجهزة تنفس صناعي، و5 سرنجات محاليل، و5 مونيتور، و2 هاي فلو، تيزلكانيولا، و5 مركز أكسجين، وكراش ترولي، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز إيكو، وجهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة متنقل، و4 أجهزة نيبوليزر، وجهاز صدمات قلب، و10 كراسي غسيل كلوي، و2 جهاز قياس الغازات في الدم، و4 جهاز سباب، ووحدة مناظير جهاز هضمي، وعدد 6 سرير فولير «عناية مركزة»، كما تم إضافة 2 مولد كهرباء بقدرة 200 ك.

مقر إدارة بلينا التعليمية

وحظي قطاع تعليم سوهاج باهتمام كبير خلال هذا العام، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات المهمة، أبرزها مبنى إدارة البلينا التعليمية والذي بلغت مساحته الكلية 650 مترا مسطحا، وبتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و400 ألف جنيه، كما تم افتتاح مبنى إدارة دار السلام التعليمية على مساحة 348 مترا، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، إضافة إلى افتتاح مدرسة سوهاج الرسمية لغات والتي أقيمت على مساحة إجمالية بلغت على مساحة 2700 متر مربع، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.