«حياة كريمة» تلبي حلم مواطني المنشاة بسوهاج.. الأهالي: مشروعات غير مسبوقة

تعمل الدولة المصرية على قدم وساق، وتبذل جهودا غير مسبوقة وكبيرة، من أجل التطوير والبناء وإعداد وإنشاء بنية تحتية في كل القطاعات والعمل الجاد على راحة الأهالي وإيجاد حلول لمشكلاتهم التي ظلت لعقود طويلة، وفي مركز المنشاة جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتغير مركز المنشاة وتلبي أحلام مواطنيه، وتنظم مشروعات في كل القطاعات من وحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومدارس، وطرق، وكهرباء وغيرها، من المشروعات التي تخدم قاطني المركز.

أهم مشروعات «حياة كريمة» في المنشاة

وتستعرض «الوطن» أهم مشروعات حياة كريمة في قرى ونجوع المنشاة جنوب سوهاج، عبر السطور التالية:

محطة معالجة الصرف الصحي المنشاة، على مساحة 40 فدانا، بتكلفة 750 مليون جنيه، وصلت نسبة التنفيذ به إلى ما يقرب من 50% وتخدم المحطة 25 قرية وتوابعها في قرى مركز المنشاة.

تفاصيل إنشاء مجمع الخدمات الحكومية

إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذي تم الانتهاء من تنفيذه، والمجمعات في تقديم الخدمات الحكومية للأهالي، ويتكون كل مجمع من ثلاثة طوابق، حيث يشمل الطابق الأرضي «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين»، وفي الدور الأول علوي يوجد السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين»، فيما يشمل الدور الثاني علوي، المجلس المحلي،والوحدة المحليةـ التضامن الاجتماعي».

كما يوجد مجمع للخدمات الزراعية، في ناحية قرية أولاد سلامة دائرة المركز، والذي تم الانتهاء منه تنفيذه ضمن 30 مجمعا، من مجمعات الخدمات الزراعية التي يتم إنشاؤها بالقرى المستهدفة من المبادرة، حيث يوجد بالمجمع مكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية،ووحدة بيطرية.

كما تم إنشاء وحدة طب الأسرة في دائرة مجلس أولا سلامة، والتي أقيمت وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتكون من طابقين، وتشمل «خدمة كبار السن، أمومة وطفولة، عيادة لتنظيم الأسرة، وعيادة أسنان، وعيادة كشف، تثقيف صحي، مكتب للمواليد ومكتب للتطعيمات».

وقال شوكت أبو العزم، يقيم بمركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، إنني أبلغ من العمر 52 عاما، لم أرَ ولم أسمع طوال حياتي هذا الكم الهائل الكبير والتطور في انشاء وبناء مشروعات بهذا الكم الهائل في شتى المجالات.

ويضيف «محمود قدري»، مزارع، يقيم بدائرة مركز المنشاة في سوهاج: أن مركز المنشاة شهد في عصر الرئيس السيسي مشروعات غير مسبوقة، ومنها المستشفيات والمدارس والمساجد، والطرق والكباري الذي رفع عن مواطنيها معاناة كبيرة بسبب قلة وانعدام الخدمات، وهذه المشروعات كنا نحلم بها لسنوات طوال.

وأشار مهران محمد، إلى أن مركز المنشاة أصبح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجمل المراكز وسوهاج من أجمل المحافظات وأفضلها، بعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي غيرت شكل المحافظة.