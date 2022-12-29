أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة رأس السنة

سقطت أمطار متوسطة على منطقة وسط بالإسكندرية، وخفيفة على شرق وغرب المدينة حيث بلغت درجة الحرارة بالإسكندرية اليوم 20 درجة مئوية، بينما تستعد المحافظة لاستقبال نوة رأس السنة.

و شهدت محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار على مناطق متفرقة في مختلف أحياء المحافظة مع انخفاض في درجة حرارة الطقس منذ أيام، إذ يعد الطقس بارد صباحًا لطيف نهارًا وبارد جدًا ليلًا على جميع أنحاء الإسكندرية.

نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية

وأعلنت شركة مياة الصرف الصحي بالإسكندرية عن توقعات بسقوط امطار خفيفة بنسبة حدوث 40%، وسقوط أمطار لعدة دقائق لتنتهي نوة الفيضة الصغرى لتبدأ نوة رأس السنة.

استعدادات شركة الصرف لاستقبال نوة رأس السنة

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرار رفع حالة الطوارئ، والتى أعلنتها منذ أسبوع بسبب استمرار الأمطار في أول ايام نوة رأس السنة التي تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة، كما أعلنت عن خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين من رقم 175 ورقم 01201175175 على واتساب.