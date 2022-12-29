طقس الإسكندرية غدا في «الويك إند».. أمطار ورياح وشبورة

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الجمعة، تقلبات جوية عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، تبدأ بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات بالإضافة إلى الطرق الزراعية، مع توقعات بعودة الأمطار مجددًا بشكل خفيف إلى متوسط، بالإضافة إلى نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج، وذلك تزامنًا مع إجازة الجمعة أو ما يعرف بأجواء «الويك إند».

طقس الإسكندرية غدًا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدًا الجمعة، مائل للحرارة صباحًا ويتغير بشكل كبير إذ يميل إلى البرودة مساءً مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 40%.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا، العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدًا معتدلًا من حيث درجات الحرارة مائلًا إلى البرودة ليلً،ا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 40 كيلو مترًا في الساعة.

ويرتبط طقس الإسكندرية غدًا، أيضًا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضًا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل إرتفاع الموج من 0.5 إلي 1.25 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة إلا في حالة سقوط أمطار.