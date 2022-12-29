طقس الإسكندرية اليوم.. استقرار نسبي وتوقعات بسقوط أمطار ليلا

شهد طقس الإسكندرية اليوم الخميس، حالة من الاستقرار، وسط توقعات بعودة تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، فيما استمر العمل وفقاً لخطة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي.

وتحسن طقس الإسكندرية خلال الأيام الماضية عمل كان عليه الوضع خلال نوة الفيضة الصغرى، حيث ظهر التحسن من خلال توقف الأمطار، ما سهل حركة المواطنين شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط، بعدما نجح رجال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في إزالة كل التراكمات التي نتجت عن أيام نوة الفيضة الصغرى.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم هادئ، مع توقعات بعودة تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القليلة المقبلة بنسبة 40%.

وتضمنت توقعات طقس الإسكندرية اليوم أن يكون الطقس باردا من حيث انخفاض درجات الحرارة التي تسجل 20 للعظمى والصغرى 12، مع ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر وسرعة رياح تصل إلى 40 كم في الساعة.

طوارئ في عيد الميلاد بسبب تقلبات طقس الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركة الصرف الصحي، تتواجد في الشوارع للتعامل مع أي تداعيات طارئة لنوة الفيضة الصغرى التي تجتاح الإسكندرية.

وأضاف المحافظ لـ«الوطن»، أن فرق الطوارئ ستستمر في تمركزاتها بالشوارع والميادين حتى نوة عيد الميلاد المجيد، للمتابعة بشكل لحظي مع أي طارئ.