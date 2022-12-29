مدير فريق اختبار الاختراق ببنك ING الهولندي يوضح لـ«مصر تستطيع» أحدث تقنيات الهاكرز

قال المهندس أحمد شريف، مدير فريق اختبار الاختراق ببنك ING الهولندي، إن بعض المخترقين حول العالم أنشأوا حسابات مدفوعة على سيرفرات عالمية يستطيعون من خلالها إجراء مكالمات عبر الإنترنت، ثم يستخدمون برامج أخرى تظهر رقما آخر دون المتصل الحقيقي لضحيتهم المستهدفة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «مصر تستطيع»، من هولندا، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»، أن مثل هؤلاء الأشخاص يستطيعون أن يهاتفوا ضحيتهم، إذ يظهر على هاتفه أنه رقم لأحد أصدقائه أو لشخص موثوق فيه، حتى يقوم باستدراجه أو معرفة الكثير من المعلومات الشخصية عنه بسهولة.

وتابع: «بعض المخترقين بيكونوا عاملين استطلاع عن الضحية ويعرفوا هو عامل حساب في بنك إيه، ويقدروا يتصلوا بالضحية بنفس رقم البنك، وده شيء مخيف، وحتى لو ظهر ليك اسم البنك على تليفونك فمش معناه أن المكالمة موثوق فيها، ودي إحدى تقنيات الهاكرز، ولو شكيت أن المكالمة مش من البنك اقفل المكالمة، وارجع كلمهم مرة تانية هيظهر ليك الرقم الحقيقي».