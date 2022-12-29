برنامج «كابيتانو مصر» يصل لمعسكر الاعبين في ثالث حلقاته

سلط برنامج «كابيتانو مصر» الضوء على وصول الفريق إلى معسكر البرنامج، بعدما عرف كل لاعب مدربه وفرقته التي يلعب معها مقابل خصمه من الفرق الأخرى.

تحقيق تجربة احترافية حقيقية للاعبي المستقبل

ومع شروق أول أيام البطولة، أصرت إدارة برنامج «كابيتانو مصر» على تحقيق تجربة احترافية حقيقية للاعبي المستقبل، وهو الأمر الذي ظهر في تجهيزات المعسكر وفيه جرى الاهتمام بكل التفاصيل.

استعان البرنامج بمساحات خضراء واسعة تساعد اللاعبين على الاسترخاء، وملاعب مجهزة على أعلى مستوى للإحماءات والتدريبات، بخلاف غرف الـ5 نجوم ذات الخدمات المتميزة، وصالات ألعاب رياضية لتطوير قوة اللاعبين البدنية، ومطعم على أعلى مستوى يعمل وفق النظام الغذائي الموضوع للاعبين، وحمامات سباحة للتدريب والترفية وقاعات للمحاضرات، ومنطقة ألعاب خاصة بالبرنامج.

وفي لفتة طيبة من القائمين على البرنامج، أرسل أهالي الاعبين جوابات بخط اليد لهم من أجل حثهم على استكمال مشوارهم والمضي قدما تجاه حلمهم مع البرنامج.