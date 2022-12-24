الإعلامية سناء منصور: «كابيتانو مصر» ركز على دور الأمهات في دعم أبنائهن

قالت الإعلامية سناء منصور، إن برنامج «كابيتانو مصر» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل اكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ركز على دور الأم والأخت والجد اللاتي يؤمن ويصدقن حلم الشباب، إذ يحاولن رعاية الموهبة بكل ما أوتين من قوة وإمكانيات.

وأضافت خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc: «سعداء للغاية بأن سيدات مصر يلعبن دورا كبيرا في هذا الأمر، ودور المرأة كان ملموسا في كأس العالم، لاعبو المنتخب المغربي قبلوا أمهاتهم، والأجانب أعجبوا بهذه اللفتات الإنسانية، حيث رأوا أشياء تربط بين الأسرة الواحدة ليست موجودة لديهن».

وتابعت: «المرأة تلعب دورا إنسانيا، ومن كل قلوبنا، أقول إننا نتمنى لهذا البرنامج أكبر نجاح ممكن حتى يحققه».

وعرض برنامج السفيرة عزيزة، تقريرا تلفزيونيا عن دعم أمهات مصر لأبنائهن المشاركين في برنامج «كابيتانو مصر»، حيث قال أحد اللاعبين: « أكتر حد بيدعمني دلوقتي وبتتعب عشاني»، بينما قالت والدته: «كان لازم ابني يرجع يلعب، وقلت له لو كان بابا موجود كان هيبقى حابب يشوفك في الملعب تاني».