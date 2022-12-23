انتهاء مراحل تقييم واختبارات «كابيتانو مصر».. وتسمية كل فريق بأسماء أساطير الكرة

انتهت مراحل التقييم والاختبارات، ومن هنا ستبدأ المرحلة النهائية، في برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، إذ حسم مدربو «كابيتانو مصر» قوائمهم المكونة من 18 لاعبا لكل مدرب.

التحدي الأخير سيحدد «كابيتانو مصر»

وقال عمرو نصوحي، مقدم البرنامج، إن مرحلة التقييم ومرحلة الاختبارات انتهت، وتبدأ من هنا المرحلة النهائية، فكل مدرب معه 18 لاعبا، للبدء في التحدي الأخير والذي سيحدد «كابيتانو مصر».

وتابع: «من المرحلة المقبلة كل مباراة وكل نتيجة هتفرق، لأن كل هزيمة معناها إن فيه لاعبين من الفرقة اللي هتخسر هيمشوا من البرنامج».

تسمية فرق البرنامج بأسماء أساطير الكرة المصرية

وجرى تسمية كل فريق من فرق البرنامج بأسماء أساطير الكرة المصرية مثل صالح سليم وحمادة إمام ومحمد لطيف ومسعد نور وأبوجريشة والجوهري وبوبو ومحمد عبدالوهاب.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل نواحي مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.