سناء منصور: «كابيتانو مصر» مصنع للمواهب الكروية

قالت الإعلامية سناء منصور، إن برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل اكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مصنع لأحلام عدد كبير جدا من أبناء مصر، الذين يحلمون بالتعبير عن موهبتهم للعالم.

وأضافت «منصور»، خلال تقديم برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «للأسف كان عدد كبير من أبنائنا يفقدون الأمل في المشوار ويتنازلون عن حقهم في موهبتهم، لأن اليأس كان يسيطر عليهم بشأن قدرة الجهات المعنية باحتضان موهبتهم، رغم أن لدينا مواهب كثيرة في القرى والنجوع».

وقالت الإعلامية شيرين عفت، إن برنامج كابيتانو مصر فرصة لتحقيق الأحلام، ومنصة ومكان لتفريخ المواهب وعرضها، الأمر لا يتوقف عند الموهبة والأحلام فقط، لكن يجب النظر بشكل آخر إلى الأمور، ففي المونديال حقق منتخب المغرب نجاحا كبيرا، ومعظم الفريق محترف في الآخر.

ولدينا دول أفريقية معظم لاعبيها في الخارج، دولة غرب أفريقيا سبقتنا في الاحتراف، وأصبحت مصنعا لتفريخ كمية من النجوم بكل أندية العالم، وهؤلاء اللاعبون يباعوا بالملايين ويرجع هذا العائد إلى أنديتها واجتماعيا لأن الشباب استطاع التعبير عن موهبته وهو ما يؤدي إلى الاستقرار والسلام الاجتماعي.