برنامج «كابيتانو مصر» يستعرض الفرق المشاركة ضمن المسابقة

استعرض برنامج «كابيتانو مصر»، اختيار المدربين للاعبيهم في المنتخبات المشاركة ضمن المسابقة، وجرى تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى كلًا من «فريق صالح سليم بقيادة شادي محمد، فريق حمادة إمام بقيادة طارق السيد، فريق محمود الجوهري بقيادة محمود أبوالدهب، وفريق محمد لطيف بقيادة سيد معوض».

فريق أبوجريشة

بينما تضمنت المجموعة الثانية كلا من فريق أبوجريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس، وفريق مسعد نور بقيادة عبدالستار صبري، وفريق محمد عبدالوهاب بقيادة سارة حسنين.

وخلال الحلقة الثالثة من البرنامج بدأت بمباراة جمعت بين فريقي صالح سليم ومحمود الجوهري.

دور المجموعات الخاصة بالمسابقة

وخلال دور المجموعات الخاصة بالمسابقة، يجب أن يفوز فريق واحد من الفريقين، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح، ثم يحصل الفريق الفائز بضربات الجزاء على نقطتين، أو يحسم الفوز في الوقت الأصلي، ويحصد نقطتين.