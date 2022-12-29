إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالقاهرة الجديدة

أصيب شخصين بحادث تصادم سيارتين في إحدى طرق القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، لنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة.

وتبين من خلال المعاينة وقوع تصادم بين سيارتين، واستعان رجال المرور بالأوناش المرورية ورفع حطام الحادث، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.