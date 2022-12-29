إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل وكارو بالغربية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم بين سيارة نصف نقل، وعربة كارو، على كوبري قرية شبراقاص التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وعربة كارو على طريق قرية شبراقاص، بدائرة مركز السنطة، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وعربة كارو على كوبري قرية شبراقاص، بدائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث

كما جرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.