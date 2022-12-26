تفاصيل حجز الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة.. مساحتها تصل لـ125 مترا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات مختلفة للمواطنين من متوسطي الدخل، ومن ضمن الوحدات المعلن عنها، تمّ طرح 500 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع «قطامية جاردنز» بمساحات مختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل حجز الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل حجز الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة

- يبلغ عدد الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة 500 وحدة سكنية.

- الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة ضمن مشروع «قطامية جاردنز» بمدينة القاهرة الجديدة.

- الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

- تتراوح مساحة الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة ما بين 90م2 إلى 125م2.

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online».

- حجز الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة سيكون من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

- سيتمّ قريبًا الإعلان عن موعد إتاحة كراسة شروط حجز الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

خطوات حجز الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة

تبدأ خطوات حجز الوحدات السكنية المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، ثم اختيار «تسجيل مستخدم جديد»، وتسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، والضغط على اختيار «تسجيل».

بعد ذلك ستصل إليك رسالة لتأكّيد كلمة المرور واختيار «تفعيل»، ومن ثم اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله، واختيار التقديم على وحدة سكنية داخل مدينة القاهرة الجديدة.