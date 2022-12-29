فريق شادي محمد يخسر في «كابيتانو مصر»: «الهزيمة حاجة صعبة»

علق الكابتن شادي محمد هزيمة فريقه ويدعى «صالح سليم» أمام فريق الكابتن محمود أبوالدهب ويدعى «محمود الجوهري»، قائلا: «معرفش الهزيمة، عندي الهزيمة حاجة صعبة جدا».

من جانبه قال حازم إمام خلال برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، إن فكرة أن يجتمع المدرب بلاعبيه لأول مرة ولم تلعب مع بعضها البعض من قبل فكرة صعبة.

وتابع: «شايف إن اللاعبين أمامهم فرصة الظهور في برنامج مشهور ومصر كلها تشاهده، وده أحسن حاجة شوفتها اتعملت في مصر بالشكل ده لمجال الكورة، وهما محظوظين إنهم موجودين».

.

فريق الجوهري يفوز بالركلات الترجيحية

وفاز في النهاية فريق «الجوهري» بالركلات الترجيحية ويحصد أولى نقاط مجموعتهم، موجها الكابتن «أبوالدهب» رسالة شكر للاعيبة، قائلا: «عندكم أحسن من كدة»، وقدم الكابتن حازم إمام الشارة الذهبية لأحد اللاعبين، وهي تحمي اللاعب من الخروج من المسابقة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامجا لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.