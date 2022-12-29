مفاجآت للاعبي «كابيتانو مصر» في معسكر تدريبهم.. «ملابس ورسائل»

عرض برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، تقريرا يوضح النظام الذي يسير عليه اللاعبين لتنظيم وقتهم وتحقيق هدفهم للحصول على اللقب.

وأشار التقرير إلى أن النظام يتمثل في الاستيقاظ مبكرا الساعة 6 صباحا لكل فريق، إضافة لوجبة الإفطار الذي يعد فرصة ليتعرف اللاعيبين على بعضهم البعض في أول أيام المعسكر.

وبعد ذلك توجه اللاعيبن لغرفهم للتجهيز للمباريات والتدريبات، وكانت في انتظارهم مفاجأة ملابس «كابيتانو مصر»، إضافة لمفاجأة أخرى وتتمثل في رسالة من أهلهم.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.