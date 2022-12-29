حازم إمام يفاجئ نجوم «كابيتانو مصر» بحضور تدريباتهم: معاكم قامات الكورة المصرية

فاجأ الكابتن حازم إمام لاعبي «كابيتانو مصر» بمتابعة تدريباتهم خلال معسكر التدريب، ووجّه سؤالا للكابتن شادي محمد، قائلا: «أول مرة تمرن؟، نفسي أمرن أنا كمان»، فرد عليه قائلًا: «مُتعة واللعيبة كويسة جدا، والبرنامج ده محترم لاكتشاف المواهب».

ووجّه حازم إمام خلال برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، حديثه للاعبين، قائلاً: «أول ماتش دولي لكابتن شادي كنا بنلاعب السنغال والكابتن جوهري حطه باك ليفت وهو أساسا ثرد باك، وكان ساعتها خايف جدا فنصحناه إنه هيعمل ماتش كويس وبالفعل عمل ماتش عالمي».

كما زار حازم إمام مكان تدريب فريق الكابتن محمود أبوالدهب، قائلًا للاعبين: «معاكم قامات كبيرة بالكرة المصرية، كابتن محمود أبوالدهب واحد من أهم اللعيبة اللي جت مصر والنادي الأهلي».

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.