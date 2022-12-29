خبير جيولوجي: 80 مليار جنيه ميزانية الدولة للمشروع القومي لتبطين الترع

قال الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه، إن الدولة رصدت 80 مليار جنيه للمشروع القومي لتبطين الترع، وهناك خطة قومية اعتمدتها مصر لإدارة موارد المياه بشكل عام وخصصت لها ما يقرب من 900 مليار جنيه حتى عام 2037، وتسير في 3 مسارات أساسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن المسار الأول يشمل ترشيد استهلاك المياه أو تقليل الفاقد من المياه المستخدمه في الأغراض المختلفة، فالمياه تستخدم في 3 أغراض أساسية، المنازل والزراعة والاستخدامات الصناعية.

وتابع: «في مصر تستهلك الزراعة 80% من كمية الموارد المائية المتاحة، ومن هنا كانت الدولة حريصة على توفير أكبر قدر من المياه المستخدمة في هذا الغرض وهو الزراعة، وينتج من خلال بعض الإجراءات لتعديل نظم الري واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ثم المشروع القومي الخاص بتبطين الترع».