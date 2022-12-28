شادى شاش: «إكسترا نيوز» الوجه الحقيقى لما يحدث في مصر والرد على الشائعات

قال الإعلامي شادى شاش، كبير المُذيعين بقناة «إكسترا نيوز» ومُقدم برنامج «حديث الأخبار» بمُشاركة الإعلامية ريهام السهلى، إنّ «القناة ستواصل أداء رسالتها الإعلامية فى العام الجديد، وهى إعطاء الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر، وأرى أنّ هذه الرسالة راقية وسامية جداً بالنسبة للجمهور، كونه يحتاج إلى معرفة الحقائق.. «إكسترا نيوز» هى الوجه الحقيقى لما يحدث فى مصر».

كبير المذيعين: «الطاهرى» مكتشف مواهب وضخ دماءً جديدة أمام الكاميرا وخلفها

ولفت «شاش»، لـ«الوطن»، إلى الدور الكبير الذى تلعبه القناة فى تفنيد الشائعات، والوجود فى أغلب الأحداث والفعاليات فى مصر والعالم، فضلاً عن تسليط الضوء على حجم الجهود المبذولة والإنجازات والمبادرات الرئاسية التى غيّرت شكل الحياة فى مصر.

وتطرّق شادى شاش إلى جهود الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال: «الطاهرى أسّس قطاع الأخبار فى عامٍ واحد تقريباً، من إطلاق قناة (القاهرة الإخبارية) و(إكسترا لايف) و(راديو إكسترا)، وكذلك منصات إخبارية بجانب تطوير (إكسترا نيوز)، فلديه تدفّق فى الأفكار، ويمتلك رؤية لتدشين قطاع أخبار مكوّن من روافد إعلامية مُكمّلة لبعضها البعض فى النهاية، ما يصب فى صالح العمل الإعلامى بشكلٍ عام»، متابعاً «الطاهرى اكتشف مواهب جديدة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، كلٌّ حسب تخصّصه، كما أنه ضخ دماءً جديدة فى صفوف المذيعين، وصار هناك جيل صاعد وواعد سيكون له مستقبل كبير فى سنواتٍ قليلة».