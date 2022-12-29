قناة إكسترا نيوز تبرز ملف الوطن عن شاشة أخبار الجمهورية الجديدة

أبرز الإعلامي باسم طبانة، المذيع في برنامج هذا الصباح، المُذاع على فضائية إكسترا نيوز، الملف الذي نشر في عدد اليوم من جريدة الوطن، بعنوان «إكسترا نيوز.. شاشة أخبار الجمهورية الجديدة».

أبرز المحطات في مسيرة إكسترا نيوز

وقال طبانة، إنّ جريدة الوطن خصصت صفحاتها لملف خاص بقناة إكسترا نيوز، متابعا: «باسمي وباسم قناة إكسترا نيوز، نشكر القائمين على إعداد الملف، الذي رصد أبرز المحطات في مسيرة إكسترا نيوز، وأهم البرامج الموجود فيها، إضافة إلى أحاديث من إعلاميين وسياسيين، وإشادات من إعلاميين وسياسين بما تقدمه القناة، وبسرعتها في تغطية الأحداث، إضافة إلى الإشادة بمصداقيتها وموضوعيتها، مع تغطيتها للأحداث بشكل لحظي، ولقاءات متنوعة مع عدد من مذيعي إكسترا نيوز.

هذا الصباح يبرز ملف الوطن عن ذوي الهمم

كما أبرز برنامج هذا الصباح، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، ملف الوطن عن ذوي الهمم، والذي جاء بعنوان «عهد جديد ينهض بذوي الهمم.. أحسن صاحب في حضرة أحباب الله».