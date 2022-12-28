لما جبريل: «إكسترا نيوز» شابة منذ ولادتها.. ونجحت فى الوصول للشارع

قالت لما جبريل، مقدمة برنامج «المواجهة» على «إكسترا نيوز»، إن القناة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، لأن هدفها الأول بجانب رصد الأحداث بدقة والسبق فى نقل المعلومات كان النزول إلى أرض الواقع وتغطية الأحداث من منظور المواطن المصرى.

وأشارت لما جبريل، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن «إكسترا نيوز» نجحت فى تغطية العديد من الأحداث الداخلية والخارجية، وكانت سباقة فى ذلك، حيث حرصت على الوجود على الأرض خلال تغطية تلك الأحداث، مثل الفعاليات الرئاسية فى الداخل والخارج، والمشاريع القومية، وأحداث العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وكانت أهم التحديات فى تغطية تلك الأحداث هو السبق فى نقل كافة التفاصيل بسرعة كبيرة مع الحفاظ على دقة المعلومات. أما عن حرص «إكسترا نيوز»، الدائم على تبنى المواهب الشبابية عبر ضم مذيعين جدد لكتيبة عمل القناة، فقالت لما جبريل إن القناة منذ ولادتها وهى شابة تحرص دائماً على الاهتمام بالشباب وإعطائهم الفرص مع وجود كوادر وخبرات بروح شبابية داخل القناة.

وتابعت لما جبريل أنها شرفت بالعمل مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحة أنه من المديرين الذين يستمعون جيداً للعاملين معهم، وتميزه بالجرأة فى اتخاذ القرارات، فضلاً عن كونه شخصاً داعماً للغاية.

أحرص على المذاكرة الدائمة لجميع الأحداث وتبسيط المعلومة للمشاهد

وحول سر نجاحها، كشفت لما جبريل عن حرصها الدائم فى جميع تغطياتها الإخبارية على المذاكرة الدائمة لكافة الأحداث والحرص على تبسيط المعلومة أياً كان الملف الذى تتولى تغطيته، وذلك لأنها تضع نفسها مكان المشاهد ومن أجل الوصول إلى الشارع.