احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة.. أهمها الخيمة

ساعات قليلة ويحتفل العالم بليلة رأس السنة 2023 في جميع الدول واستقلبت الغردقة الآلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية للاحتفال لقضاء احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة، حيث ما يقرب من 25 جنسية أجنبية تحتفل برأس السنة في الغردقة هذا العام وتعتبر خيمة رأس السنة أهم ما يميز الاحتفالات بفنادق الغردقة.

خيمة رأس السنة بفنادق الغردقة

كشف علاء الدين محمود، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة استعدت لاحتفال رأس السنة، حيث استقبلت آلاف السائحين من مختلف الجنسيات ما يقرب من 25 جنسية، وانتهت من تجهيز خيمة رأس السنة والتي تعتبر أهم طقوس الاحتفال كل عام حيث تم خصيصاً لهذه الاحتفالات.

أوضح محمود أن خيمة رأس السنة تقام على مساحة كبيرة بأماكن مفتوحة داخل الفنادق وتسع لمئات السياح وتم تجهيزها بزينة رأس السنة وتضم بوفيه خاصا ومشروبات رأس السنة.

ويشمل الاحتفال فقرات موسيقية وفنية متنوعة ورقصا شرقيا وغربيا، وانتهت الفنادق من جميع الإجراءات والتصاريح اللازمة استعدادا لاحتفال رأس السنة.

فنادق الغردقة كاملة العدد في رأس السنة

من جانبه، أشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بشركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إلى أن حوالي 171 فندقا ومنتجعا سياحيا بفنادق الغردقة استعدت لاستقبال احتفالات رأس السنة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نسبة الحجوزات بالفنادق تعدت 90% وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا يوجد أي حجوزات، ويأتي السياح الألمان والروس والبولنديون هم الأكثر وصولا إلى الغردقة وذلك طبقا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلنة بالمطارات وحجوزات شركات السياحة لدى الفنادق.