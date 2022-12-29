أحمد الطاهري يعلن إصدار العدد التذكاري لـ«روز اليوسف»: 98 عاما من الفن الصحفي

صدَر اليوم العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف» والتي تصدر عن مؤسسة روزا اليوسف الصحفية بتاريخ السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحمل غلاف العدد عنوان «روزا اليوسف المنهج والمدرسة.. 98 عاما من الفن الصحفي»، مصحوبا بصورة السيدة فاطمة اليوسف.

مجلة روزا اليوسف

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير المجلة، منوها لصدور العدد. الجديد من مجلة روزا اليوسف: «كل سنة وكل الزملاء والأساتذة أبناء روزاليوسف بخير.. كل سنة وقراء روزاليوسف بخير.. كل سنة والصحافة المصرية بخير.. غلاف عدد روزا التذكاري.. 98 سنة من الفن الصحفي، مجلة يعني روزاليوسف».

أحمد الطاهري

وفي وقت سابق أعلن الطاهري أن الأسبوع المقبل سيشهد عددا تذكاريا من مجلة روزاليوسف 98 سنة صحافة، وقال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «العدد بالكامل عن الأسطورة السيدة روزاليوسف من الميلاد إلى الخلود.. من الفن إلى بلاط صاحبة الجلالة إلى معارك سياسية لا تنتهي.. ملحق وثائق وأوراق نادرة.. احجز نسختك من الآن».