اعرف حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار.. لو مسافر في نهاية الأسبوع أو رأس السنة

بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، يبحث المواطنين عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وخريطة سقوط الأمطار، لا سيما أن العديد يسعى إلى السفر من محافظة إلى أخرى للاحتفال، حيث تشهد المحافظات، تباين في حالة الطقس ودرجات الحرارة، مع تكون، عدد من الظواهر الجوية، لاسيما على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تتعرض السواحل الشمالية إلى سقوط أمطار.

حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، تشير هيئة الأرصاد إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، وتكون كثيفة في محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، ومدن القناة والسواحل الشمالية.

طقس يوم رأس السنة في المحافظات

تتعرض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى سقوط أمطار غدا الجمعة 30 ديسمبر بنسبة 40%، كما تتعرض جنوب الوجه البحري إلى أمطار خفيفة، تصل إلى 20% على فترات متفاوتة.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس، السبت 31 ديسمبر، سقوط أمطار متوسطة تصل إلى نسبة 40%، على «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط»، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة.

ويشهد يوم الأحد أول أيام السنة، طقس بارد ليلا ونهارا، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، بنسبة 40% على مدار اليوم.

ويشهد طقس الاثنين 2 يناير، تكون الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع سقوط أمطار متوسطة نسبة 40%.

فيما يأتِ طقس الثلاثاء والأربعاء 3، 4 يناير، الشبورة المائية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وسقوط أمطار 40 إلى 30% مع نشاط لحركة الرياح.