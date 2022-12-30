مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انهيار عقار غرب الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين، إثر انهيار شرفة عقار، بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الجيش، بمنطقة الدخيلة، التابعة إلى حي العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حالة وفاة في انهيار شرفة عقار

قالت الدكتورة ماجده جلاله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنها تلقت إشارة من غرفة عمليات المحافظة، تفيد بورود بلاغ، بسقوط شرفة عقار بأول شارع يمين متفرع من شارع الجيش قبل صيدليه الأقصر في نطاق حي العجمي.

وأضافت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في بيان فجر اليوم، أن الحادث أسفر عن سقوط حالة وفاة واحدة، واصابة 4 آخرين من سكان العقار.

وتابعت وكيل وزارة التضامن : تم تكليف مريم رفعت، مسؤول الإغاثة بالمديرية، ومنال حسن، مدير إدارة العجمي الاجتماعية، رفقة عبد القادر محمد رئيس وحدة الدخيلة إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر.

العقار صادر له قرار إزالة

وأشارت جلاله، إلى أنه بالانتقال والحصر، تبين أن عقار الإسكندرية المنهار جزئيا مكون من بدروم وطابق أرضي ودورين علويين وجزء من الثالث، وتبين سقوط شرفة الطابق الأول، لافتة أنه بإحضار ملف العقار، صادر له قرار ترميم، مؤكدة أن الحادث نتج عنه حالة وفاة واصابة 4 آخرين من سكان العقار.

أوكدت مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم التواصل مع أسره المتوفي والمصابين وتوجيههم لإحضار المستندات وعمل الأبحاث لصرف تعويضات الوفاه والاصابة وفقا للوائح والقوانين.