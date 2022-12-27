سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات

شهدت منطقة كوم الدكة وسط محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، سقوط أجزاء داخلية لعقار خالٍ من السكان 15 شارع الشيخ سيد درويش التابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار خالٍ من السكان، دون وجود إصابات بين المواطنين بشارع الشيخ سيد درويش دائرة القسم، تزامنا مع طقس الإسكندرية المتقلب.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة العطارين إلى محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحي وسط الإسكندرية.

معاينة العقار

وتبين من خلال المعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت من داخل العقار رقم 15 شارع الشيخ سيد بمنطقة كوم الدكة، التابعة لقسم شرطة العطارين، وهو عقار مكون من 3 طوابق بناء قديم خالٍ من السكان دون وجود إصابات بين المواطنين.

عرض العقار على لجنة المنشآت

وجرى عرض العقار محل الواقعة، على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حي وسط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.