شبورة كثيفة على طرق كفر الشيخ وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استقراراً ملحوظاً، وسط انتشار شبورة مائية كثيفة، على كل مراكز المحافظة، خاصة المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط.

توقعات طقس كفر الشيخ

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، وذلك على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بأن تكون هناك شبورة مائية كثيفة علي كفر الشيخ، مع طقس غائم جزئياً، ونشاط للرياح أحياناً على مختلف المراكز والمدن لاسيما المدن الساحلية، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بنسبة 40%.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ خفيفة، وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية وشمالية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة.

غرفة العمليات الرئيسية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، خلال فصل الشتاء، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ14، وكافة مديريات الخدمات والجهات المعنية، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، والتعامل معها.