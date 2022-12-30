هجوم روسي على «أوديسا» الأوكرانية يقطع الكهرباء عن 450 ألف شخص

ظل 450 ألف عميل بدون كهرباء بعد الهجوم الصاروخي الروسي على «أوديسا»، وقالت شركة توزيع الطاقة «دي تي إيه كيه»، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوضع صعب للغاية، وفقا لما ذكرته ووكالة الأنباء الأوكرانية.

وشنت القوات الروسية، هجوما صاروخا على 10 مناطق في أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير 28 منشأة مختلفة وإصابة 5 أشخاص.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت في بيان، أن بلاده لا تستبعد استفزازا متعمدا من روسيا لتوريط «مينسك» في الأزمة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات في بيلاروس، أعلنت في وقت سابق، أمس الخميس، إسقاط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات، فيما أبدت «كييف»، استعدادها للمشاركة في تحقيق حول ظروف وقوع هذا الحادث.

أوكرانيا: إسقاط 54 صاروخا

وكان الجيش الأوكراني، قال في وقت سابق، إنه أسقط 54 صاروخاً من بين 69 أطلقتها روسيا في هجوم بدأ في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن التماثيل التي أزالتها «كيييف» وسط «أوديسا» ومدينة «إسماعيل» ومدن أخرى على الأراضي الأوكرانية، سيعاد نصبها، موضحة أن المحاولات الأوكرانية لتزييف التاريخ محكوم عليها بالفشل.

وأكدت الخارجية الروسية، أن الحيل الخبيثة للتحريض على كراهية «موسكو» لن تغير من حقيقة أن مدينة «أوديسا» تدين بوجودها للإمبراطورة «يكاترينا الثانية».

«واشنطن» تبحث تزويد أوكرانيا بعربات «برادلي» المدرعة

بدورها، تبحث السلطات الأمريكية، تزويد أوكرانيا، بعربات «برادلي» المدرعة، في إطار حزمة جديدة من مساعدات «واشنطن» العسكرية، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

بدوره، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، توقيع عقد بين «فيلنيوس» وشركة «نيكستر» الفرنسية للتصنيع العسكري، لتوريد 18 مدفع هاوتزر «قيصر» فرنسي إلى ليتوانيا.

اقتصاديا، خسر أكثر رجال الأعمال ثراء في روسيا 92.6 مليار دولار في العام الجاري 2022 على خلفية الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية.